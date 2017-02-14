«Аврора» открывает регулярный рейс Владивосток – Харбин С 2 марта 2017 года

Авиакомпания «Аврора» открывает регулярный рейс Владивосток – Харбин – Владивосток. Информацию компания опубликовала во вторник.

С 2 по 23 марта самолеты будут отправляться дважды в неделю – в четверг и воскресенье. С 23 марта и до окончания летнего сезона рейс будет выполняться также по вторникам. Минимальная стоимость пролета в одну сторону с учетом всех сборов составит 3800 рублей. Летать на маршруте буду авиалайнеры Q400.

Авиакомпания Аврора входит в группу компаний Аэрофлот. Выполняет рейсы в восточной части России – от Новосибирска до Петропавловска-Камчатского. Также перевозчик летает в Китай и Японию. Харбин – административный центр китайской провинции Хэйлунцзян, население 10 млн человек.