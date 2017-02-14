В 2016 году в РФ провели незаконных операций с картами более чем на 1 млрд рублей – ЦБ Почти столько же, сколько в 2015 году

В 2016 году злоумышленники провели незаконных операций с банковскими картами на 1,8 млрд рублей. Об этом во вторник рассказал зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский на финансовом форуме в Магнитогорске.

Это почти столько же, сколько в 2015 году. Тогда объем незаконных операций составил 1,15 млрд рублей.

При этом количество несанкционированных операций со счетов юридических лиц в 2016 году уменьшилось в два раза. Их объем составил 1,9 млрд рублей. В 2015 году это число составляло 3,8 млрд рублей. Данные предоставил центр «ФинСерт» (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).