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14.02.17 / 02:27 Новости / Общество / Россия и мир

Великобритания не будет комментировать запрос о выдаче экс-главы «Внешпромбанка»

До момента ареста

внешпромбанк www.ruffnews.ruВеликобритания не будет комментировать запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче бывшего главы «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Об этом в понедельник в МВД Британии заявили агентству РИА Новости.

В британском ведомстве заявили, что не будут подтверждать или опровергать получение запроса до того, как по этому запросу будут проводиться мероприятия. В ведомстве отметили, что это может быть арест.

Напомним, что 1 февраля Генпрокуратура РФ подписала запрос об экстрадиции Георгия Беджамова. В России Беджамов заочно арестован. Также ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более миллиарда рублей. Добавим, что 21 января ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка.

По материалам: ria.ru
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