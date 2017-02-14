Великобритания не будет комментировать запрос о выдаче экс-главы «Внешпромбанка» До момента ареста

Великобритания не будет комментировать запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче бывшего главы «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Об этом в понедельник в МВД Британии заявили агентству РИА Новости.

В британском ведомстве заявили, что не будут подтверждать или опровергать получение запроса до того, как по этому запросу будут проводиться мероприятия. В ведомстве отметили, что это может быть арест.

Напомним, что 1 февраля Генпрокуратура РФ подписала запрос об экстрадиции Георгия Беджамова. В России Беджамов заочно арестован. Также ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более миллиарда рублей. Добавим, что 21 января ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка.