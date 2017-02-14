Фийон обойдет Ле Пен во втором туре выборов — соцопрос В первом туре Ле Пен победит

Франсуа Фийон обойдет Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Таковы результаты социологического опроса, опубликованного в понедельник компанией Openway.

По данным компании, в первом туре за Марин Ле Пен проголосуют 26% респондентов против 21% у Франсуа Фийона и 22% у Эммануэля Макрона. Во втором туре, однако, соцопрос предсказывает победу Фийона, за которого отдали свои голоса 63% опрошенных. Марин Ле Пен по результатам опроса наберет во тором туре 37% голосов.

Напомним, в этом году во Франции состоятся выборы президента. Первый тур голосования назначен на 23 апреля, второй – на 7 мая. Франсуа Фийон был премьер-министром Франции при президенте Николя Саркози. Марин Ле Пен представляет партию «Национальный Фронт», ранее она заявляла, что в случае победы будет готова рассмотреть вопрос об отмене антироссийских санкций.