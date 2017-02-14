СМИ: ФСБ может проверить намыв у стадиона на Крестовском В него якобы «недоложили песка» на 600 млн рублей

Управление федеральной службой безопасности по Петербургу может проверить намыв у стадиона на Крестовском острове. Об этом накануне «Фонтанке» рассказали представители компании «Леокам», которая занималась благоустройством намыва.

Издание со ссылкой на заявление компании пишет, что искусственные земли оказались «бракованными»: граница намыва сдвинута на метр, не хватает щебеночных свай, а также песка. Который, к тому же, не соответствует требованиям качества.

В результате 1 февраля «Леокам» в письме президенту России Владимиру Путину заявил, что покидает строительство и расторгает контракт. Компания проведет экспертизу, в результате которой может оказаться, что песка «недоложили» на 600 млн рублей.

Напомним, намыв строили для возведения станции метро «Новокрестовская». В январе 2015 года контракт на создание намыва получила московская компания «Интэкс». Контракт был стоимостью 2,2 млрд рублей. Весной 2016 года компания «Леокам» выиграла конкурс на благоустройство этих земель. «Леокам» — также московская компания; цена этого контракта – 1,7 млрд рублей.

Напомним, первоочередные работы на стадионе на Крестовском окончили в декабре 2016 года. Стадион сдан. Строительство метро «Новокрестовская» идет с отставанием от графика.