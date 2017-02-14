Генсек ООН осудил запуск ракеты КНДР И призвал вернуться на путь разоружения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил проведенный КНДР запуск баллистической ракеты. Заявление в понедельник опубликовали на сайте ООН.

Генсек назвал этот запуск грубейшим нарушением резолюции Совета Безопасности. Кроме того, Антониу Гутерриш призвал руководителей КНДР вернуться на путь ядерного разоружения, а мировое сообщество действовать в этой ситуации согласованно.

Напомним, 12 февраля в Северной Корее прошли испытания баллистической ракеты. Снаряд был направлен в сторону Японского моря. После этого США, Япония и Южная Корея потребовали созвать экстренное заседание СБ ООН. В Сеуле также заявили о возможном испытании своих баллистических ракет, которые находятся на заключительной стадии разработки.