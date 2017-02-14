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14.02.17 / 03:40 Новости / Общество / Россия и мир

Генсек ООН осудил запуск ракеты КНДР

И призвал вернуться на путь разоружения

ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил проведенный КНДР запуск баллистической ракеты. Заявление в понедельник опубликовали на сайте ООН.

Генсек назвал этот запуск грубейшим нарушением резолюции Совета Безопасности. Кроме того, Антониу Гутерриш призвал руководителей КНДР вернуться на путь ядерного разоружения, а мировое сообщество действовать в этой ситуации согласованно.

Напомним, 12 февраля в Северной Корее прошли испытания баллистической ракеты. Снаряд был направлен в сторону Японского моря. После этого США, Япония и Южная Корея потребовали созвать экстренное заседание СБ ООН. В Сеуле также заявили о возможном испытании своих баллистических ракет, которые находятся на заключительной стадии разработки.

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