Россия вскоре начнет переговоры с Индией по поставке С-400 Ранее ЗРС начали изготавливать для поставок в Китай

Россия проведет переговоры с Индией по поставке ЗРК С-400 на авиасалоне AeroIndia. Об этом во вторник рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

Пока что переговоры еще не начались. Отметим, AeroIndia проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе индийских ВВС в Бангалоре.

Также во вторник стало известно, что Россия начала производство С-400 для Китая. Этот контракт заключили еще в апреле 2015 года. Подробности сделки не разглашаются. Отметим, С-400 – это зенитно-ракетная система.