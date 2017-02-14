Все новости

14.02.17 / 10:31 Новости / Россия и мир

Россия вскоре начнет переговоры с Индией по поставке С-400

Ранее ЗРС начали изготавливать для поставок в Китай

Индия С-400

Фото: autowp.ru

Россия проведет переговоры с Индией по поставке ЗРК С-400 на авиасалоне AeroIndia. Об этом во вторник рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

Пока что переговоры еще не начались. Отметим, AeroIndia проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе индийских ВВС в Бангалоре.

Также во вторник стало известно, что Россия начала производство С-400 для Китая. Этот контракт заключили еще в апреле 2015 года. Подробности сделки не разглашаются. Отметим, С-400 – это зенитно-ракетная система.

По материалам: ria.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017