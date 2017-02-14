В Петербурге подан иск о банкротстве сети кофеен «Идеальная чашка» Это одна из старейших сетей кофеен в городе

В Петербурге подали иск о банкротстве одной из старейших сети кофеен в городе «Идеальная чашка». Заявление было подано в минувшую пятницу, следует из картотеки на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

С требованием признать сеть банкротом в суд обратилось физическое лицо — Леонид Сергеев. Его заявление пока не принято к производству.

Добавим, в прошлом году ЗАО «Идеальная чашка» выступало ответчиком по 11 искам на общую сумму 6,7 млн руб. В мае 2016 года сеть приобрели три частных инвестора. Одним из новых собственников стал управляющий новосибирским ООО «Трэвелерс кофе» Евгений Михиенко. Как сообщало новосибирское агентство «НГС.Новости», инвесторы купили «Идеальную чашку» за 3-4 млн рублей. Они обязались в течении двух лет погасить долги сети кофеен, которые в несколько раз превышали выплаченную инвесторами сумму.

Напомним, первая кофейня «Идеальная чашка» появилась в Петербурге в 1998 году. Ее основательница Анна Матвеева создавала кофейни по прообразу американских Starbucks. В настоящее время в городе работают три кофейни этой сети.