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14.02.17 / 07:39 Новости / Политика / Россия и мир

Майкл Флинн уходит с поста помощника Трампа

За обсуждение антироссийских санкций

США

Фото: vangviet.com

Майкл Флинн уходит с поста помощника Трампа по национальной безопасности. Об этом во вторник сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Уйти в отставку Майкла Флинна вынудил разгоревшийся накануне скандал. Помощника президента обвинили в обсуждении отмены антироссийских санкций с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком за месяц до инаугурации Дональда Трампа. В Белом доме посчитали, что это дало Москве сигнал о возможном снятии санкций.

Напомним, во время избирательной гонки противники Трампа неоднократно обвиняли его самого, а также его помощников в связи с Россией. Помимо этого, были заявления о неофициальных контактах и переговорах до вступления действующего президента в должность. В Кремле подобные заявления постоянно опровергали.

По материалам: cnn.com

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