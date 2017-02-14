Майкл Флинн уходит с поста помощника Трампа За обсуждение антироссийских санкций

Майкл Флинн уходит с поста помощника Трампа по национальной безопасности. Об этом во вторник сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Уйти в отставку Майкла Флинна вынудил разгоревшийся накануне скандал. Помощника президента обвинили в обсуждении отмены антироссийских санкций с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком за месяц до инаугурации Дональда Трампа. В Белом доме посчитали, что это дало Москве сигнал о возможном снятии санкций.

Напомним, во время избирательной гонки противники Трампа неоднократно обвиняли его самого, а также его помощников в связи с Россией. Помимо этого, были заявления о неофициальных контактах и переговорах до вступления действующего президента в должность. В Кремле подобные заявления постоянно опровергали.