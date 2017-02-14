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14.02.17 / 01:15 Новости / Россия и мир / Финансы

«Онэксим» продаст акций «Русала» на $240 млн – СМИ

По 3,7 гонконгских долларов за акцию

Фото neftegaz.ru

Фото neftegaz.ru

«Онэксим» продаст 3,3% акций «Русала» на $240 млн. Об этом в понедельник сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.

По словам источника, Onexim Group, которой владеет Михаил Прохоров, продаст 505 млн акций по 3,7 гонконгских долларов (27,7375 рубля) за штуку. На закрытии гонконгской биржи в понедельник одна акция стоила 4,09 гонконгских доллара.

Акциями «Русала» владеют компании En+ Олега Дерипаски (48,13%), «Онэксим» (17,02%), Sual Partners (15,8%), Amokenga Holdings (8,75%). Также 0,25% ценных бумаг принадлежит руководству компании, а 10,05%  — в свободном обращении.

Напомним, что ранее в понедельник в Onexim Group  заявляли о продаже 2,5% акций «Русала». Сделка могла стоить $200 млн.  «Русал» — один из ведущих производителей алюминия.

По материалам: ria.ru
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