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14.02.17 / 05:08 Новости / Политика / Россия и мир

Рогозин отменил визит в Иран

Поводом стало разглашение информации о поездке

Дмитрий РогозинВице-премьер Дмитрий Рогозин отменил рабочий визит в Иран. Об этом во вторник сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правительстве.

Причиной отмены послужило разглашение иранской стороной информации о предстоящем визите. По словам источников, поездка должна была нести конфиденциальный характер. Вице-премьер планировал обсудить «деликатные темы», в частности, закупку Ираном российских самолетов.

Напомним, в понедельник иранские СМИ анонсировали рабочую поездку делегации во главе Дмитрием Рогозиным в Иран. В ходе визита вице-премьер должен был обсудить вопросы сотрудничества в области технологий и обороны. Также в составе делегации должны были присутствовать первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр энергетики Александр Новак. Визиты Новака и Шувалова, по заявлению источников, остались без изменений.

По материалам: kommersant.ru
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