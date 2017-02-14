Рогозин отменил визит в Иран Поводом стало разглашение информации о поездке

Вице-премьер Дмитрий Рогозин отменил рабочий визит в Иран. Об этом во вторник сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правительстве.

Причиной отмены послужило разглашение иранской стороной информации о предстоящем визите. По словам источников, поездка должна была нести конфиденциальный характер. Вице-премьер планировал обсудить «деликатные темы», в частности, закупку Ираном российских самолетов.

Напомним, в понедельник иранские СМИ анонсировали рабочую поездку делегации во главе Дмитрием Рогозиным в Иран. В ходе визита вице-премьер должен был обсудить вопросы сотрудничества в области технологий и обороны. Также в составе делегации должны были присутствовать первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр энергетики Александр Новак. Визиты Новака и Шувалова, по заявлению источников, остались без изменений.