Сенат США утвердил нового министра финансов Им стал Стивен Мнучин

Сенат США утвердил нового министра финансов. Это произошло во вторник.

Новым главой казначейства стал Стивен Мнучин. Его поддержали 53 сенатора, 43 были против.Стивен Мнучин являлся финансовым директором избирательной кампании Трампа. Кроме того, новый министр финансов 17 лет проработал на Уолл-стрит в банке Goldman Sachs. Также Стивен Мнучин основал компании Dune Capital Management, RatPac-Dune Enertainment и OneWest Bank Group.

Стивен Мнучин вторым выходцем с Уолл-стрит на посту министра финансов. Первым был бывший директор Goldman Sachs Генри Полсон, который занимал этот пост при администрации Джорджа Буша-младшего.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обвинял Хиллари Клинтон в лоббировании интересов Уолл-стрит. Он заявлял, что от них его оппонент получила $100 млн пожертвований.