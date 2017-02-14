Setl City угрожает защитникам Пулковской обсерватории штрафом в 5 млн рублей За нарушение авторского права и ущерб репутации

Строительная компания Setl City заявила о намерении потребовать в суде уплаты штрафа до 5 млн рублей с защитников Пулковской обсерватории, которые использовали в социальных сетях коллаж с рекламным рендером ЖК «Планетоград». Об этом АБН во вторник сообщил координатор общественного движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.

ООО «Агентство по развитию территорий «Созидание» (входит в состав Setl Group) направило в адрес администраторов группы «В контакте» «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Александра Беляева и Олеси Чернявской письмо с требованием закрыть сообщество. Поводом для обращения стал размещенный там 25 января коллаж. На нем ЖК «Планетоград» назван «Планетогадом» и изображен на фоне Волхонской свалки. «Кладбище рядом, проблемы с согласованием стройки, пробки на Пулковском шоссе, в санитарной зоне радиолокатора», — написано на изображении.

В «АРТ «Созидание» считают незаконным размещение этого изображения в группе.

«Указанный рендер, исключительные права на использование которого принадлежат ООО «Агентство по развитию территорий «Созидание», является объектом авторского права. Помимо незаконного размещения рендера в него были внесены изменения, искажающие замысел автора и фактические обстоятельства, нарушающие целостность восприятия рендера, которые порочат деловую репутацию правообладателя», — говорится в обращении компании.

ООО «АРТ «Созидание» требует прекратить деятельность группы и удалить спорное изображение. В противном случае компания обратится в суд для защиты своих интересов, в том числе с требованием о взыскании штрафа до 5 млн рублей за нарушение исключительного права на рендер.

Координатор «Гражданина Пушкина» Александр Беляев заявил АБН, что администрация группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию» не намерена прекращать ее деятельность.

Ранее защитники Пулковской сообщали о том, что человек по имени Владимир Пашковский пытается договориться с ними от имени Setl Group. В компании связь с «переговорщиком» отрицают. Сам Пашковский комментировать ситуацию АБН не стал. Отметим, На странице «переговорщика» в Linkedin сказано, что он занимается поддержкой инвесторов в переговорах о покупке компаний, разрешением конфликтов между строительными компаниями и жителями прилегающих территорий, между градообразующими предприятиями и населением города или района и другими услугами бизнесу.

Напомним, ЖК «Планетоград» оказался в центре конфликта строительного холдинга Setl Group и градозащитников. Setl City возводит его рядом с Пулковской обсерваторией. По мнению ученых, соседство с ЖК помешает научной работе обсерватории. Строительство «Планетограда» одобрил новый директор учреждения Назар Ихсанов. Во вторник лидер петербургской «Партии роста» Оксана Дмитриева от имени парламентской фракции направила обращение в адрес президента РАН Владимира Фортова с просьбой проанализировать работу руководителя обсерватории в связи с комплексом проблем, которые грозят уничтожением одной из важных отечественных научных школ физической науки – астрометрической школы. Также Дмитриева попросила руководителя ФАНО Михаила Котюкова провести проверку действий Ихсанова по выдаче согласований на строительство в защитной парковой зоне обсерватории.