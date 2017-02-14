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14.02.17 / 03:16 Новости / Общество / Россия и мир

Сирийское правительство применяло химическое оружие

По меньшей мере восемь раз

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Сирийское правительство применяло химическое оружие в течении последнего месяца битвы за Алеппо. Доклад в понедельник опубликовала организация Human Rights Watch (HRW).

Из доклада следует, что правительственная армия применяла токсичные химикаты в районах, контролируемых повстанцами. HRW задокументировала по меньшей мере восемь случаев использования химического оружия в период с 17 ноября по 13 декабря 2016 года. Организация собирала данные на основе анализа фото и видеоматериалов, публикаций в социальных сетях и очных интервью.

HRW требует немедленной реакции со стороны Совбеза ООН. По словам представителя HRW, применение химического оружия не должно оставаться безнаказанным.

Напомним, что химическое оружие в Сирии применялось и ранее. В августе 2015 году Совет Безопасно ООН единогласно утвердил резолюцию о создании механизма выявления причастных к применению химикатов. Россия и США подчеркивали тогда, что расследование позволит много прояснить о применении запрещенного оружия в Сирии. В Конвенции о запрещении химического оружия 1993 года участвуют 192 государства, в том числе и Сирия – с 2013 года.

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