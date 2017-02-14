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14.02.17 / 10:06 Новости / Россия и мир / Финансы

Торги вторника на Московской бирже открылись в плюсе

ММВБ 2162,13; РТС 1174,64

Торги вторника

Фото АБН

Торги вторника на основной российской фондовой площадке открылись в плюсе. Индекс ММВБ оказался на отметке 2162,13 пунктов, индекс РТС – на отметке 1174,64 пунктов.

Индекс ММВБ ушел в зеленую зону на очень короткий период, после чего сразу опустился до незначительного минуса. В первые пять минут он торгуется с отставанием от 0,03% до 0,24% от отметки предыдущего закрытия (2161,49 пунктов). Индекс РТС набирает в плюсе около 0,1%.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что во вторник участники финансовых рынков ждут выступления главы ФРС США Джанет Йеллен. Она произнесет речь в Конгрессе.

Фон на рынках остается позитивным, подчеркивает аналитик. Американские фондовые индексы ставят рекорды. Brent держится на уровне %55 за баррель.

Индекс ММВБ предпочитает двигаться вразрез с индикаторами других рынков. В целом рынок продолжает смотреть вверх. Негатив исходит в основном от рубля, который укрепляется, рассказала Соснеова. А курс доллара во вторник продолжит тестировать отметку в 58 рублей.

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