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14.02.17 / 08:07 Новости / Общество / Политика / Россия и мир

В Госдуму внесли законопроект о госпошлинах за выдачу лицензий и разрешений на оружие

Чтобы упростить администрирование доходов

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

В Госдуму внесли законопроект о госпошлинах за выдачу лицензий и разрешений в сфере оборота оружия. Соответствующий документ опубликовали во вторник на сайте Государственной Думы.

В проекте закона предлагают за выдачу, продление срока действия или переоформление лицензий и разрешений в сфере оборота оружия взимать госпошлины согласно налоговому законодательству. Единовременный сбор предлагают отменить. По мнению чиновников, принятие законопроекта позволит упростить администрирование бюджета в этой сфере.

Напомним, что лицензия на приобретение оружия выдается на полгода. Если оружие не было куплено, то лицензию необходимо сдать или продлить с повторным прохождением всех проверок. Если же оружие по лицензии было куплено и зарегистрировано, то выдается разрешение на оружие. По нему можно хранить и носить с собой оружие в течение пяти лет.

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