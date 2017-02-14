В Китае индекс потребительских цен возрос на 2,5% Эксперты предсказывали 2,4%

В Китае индекс потребительских цен (CPI) возрос на 2,5% год к году. Об этом сообщило во вторник Национальное статистическое бюро КНР.

Эксперты ожидали повышения на 2,4%, однако на ситуацию повлиял скажет CPI на 2,1% в декабре. В то же время, индекс цен производителей (PPI) вырос в годовом исчислении на 6,9%. Это на 0,3% больше, чем предсказывали китайские эксперты. Таким образом PPI в январе продемонстрировал самый большой рост с августа 2011 года.

Напомним, что ранее Китай усилил контроль за обменом валюты. Власти стараются не допустить утечку капитала заграницу. По мнению аналитиков, в 2015 году отток составил более $1 трлн.