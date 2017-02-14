В США задержали более 680 иммигрантов Из них около 75% оказались преступниками

В США задержали более 680 иммигрантов. Сообщение было опубликовано в понедельник на сайте Министерства внутренней безопасности США.

По заявлению ведомства примерно 75% задержанных являются осужденными преступниками. Среди совершенных преступлений арестованных в том числе убийства, насилие, торговля наркотиками и оружием. Задержания проходили в Лос-Анджелесе, Чикаго, Атланте, Сан-Антонио и Нью-Йорке.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости иммиграционной реформы. Ранее президент США подписал указ запрете на въезд в страну лиц и ряда ближневосточных стран. Кроме того, Трамп планирует построить стену на границе с Мексикой. Многие граждане и чиновники критикуют иммиграционную политику Трампа.