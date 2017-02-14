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14.02.17 / 09:12 Новости / Экономика

В Забайкалье создадут Фонд развития промышленности

Он будет предоставлять займы под низкий процент

Фото: kommersant.ru

Фото: kommersant.ru

В Забайкалье создадут Фонд развития промышленности. Об этом во вторник сообщили в правительстве Забайкальского края.

Вице-премьер краевого правительства заявил, что деятельность фонда будет направлена на поддержку высокотехнологичной промышленности, ориентированной на экспорт. Фонд развития будет предоставлять организациям льготные займы на срок до 5 лет. Процентная ставка составит 5% при займе на развитие производства и 10% — при займе на пополнение оборотных средств.

Правительство края уверено, что создания фонда стимулирует производство. Это, в свою очередь, поможет привлечь дополнительно финансирование. По словам краевого вице-премьера, список организаций, которые получат поддержку фонда, уже подготовлен. В нем порядка десяти предприятий перерабатывающей промышленности, машиностроения и станкостроения.

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