В Забайкалье создадут Фонд развития промышленности Он будет предоставлять займы под низкий процент

В Забайкалье создадут Фонд развития промышленности. Об этом во вторник сообщили в правительстве Забайкальского края.

Вице-премьер краевого правительства заявил, что деятельность фонда будет направлена на поддержку высокотехнологичной промышленности, ориентированной на экспорт. Фонд развития будет предоставлять организациям льготные займы на срок до 5 лет. Процентная ставка составит 5% при займе на развитие производства и 10% — при займе на пополнение оборотных средств.

Правительство края уверено, что создания фонда стимулирует производство. Это, в свою очередь, поможет привлечь дополнительно финансирование. По словам краевого вице-премьера, список организаций, которые получат поддержку фонда, уже подготовлен. В нем порядка десяти предприятий перерабатывающей промышленности, машиностроения и станкостроения.