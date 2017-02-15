Поступления акцизов на алкоголь в бюджет РФ в 2016 году выросли на 20,8% До 327,6 млрд рублей

Поступления акцизов на алкогольную продукцию в бюджет России в минувшем году выросли на 20,8%. Об этом сообщает в среду ТАСС со ссылкой на итоговый документ совещания по вопросам контроля за розничными продажами алкогольной продукции, прошедшего в среду в Тюмени.

В 2016 году поступления акцизов увеличились на 56,3 млрд рублей до 327,6 млрд рублей. Всего в России работают около 222 тыс. магазинов, в которых продают алкогольную продукцию. Из них 98,9% подключены к ЕГАИС.

Напомним, в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизов на табачные и алкогольные изделия в 2017—2019 годах. Таким образом, акциз на шампанское вырос на 10 рублей до 36 рублей за литр.