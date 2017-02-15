«Билайн» представил пакет услуг для малого бизнеса Цена пакета варьируется от 2 850 до 26 250 рублей

«Билайн» представил пакет услуг для малого бизнеса «Мобильное предприятие». Об этом мобильный оператор сообщил в среду.

Пакет услуг представлен в четырех вариантах. «Мобильное предприятие» для трех сотрудников обойдется предпринимателю в 2850 рублей в месяц, для семерых — в 6650 рублей, для 15 — в 13 650 рублей, для 30 — в 26 250 рублей.

Система включает в себя облачную АТС с мобильной связью для всех сотрудников компании, интегрированную с системой управления продажами. Она позволяет анализировать входящие обращения и эффективность рекламных каналов с помощью колл-трекинга, облачного хранилища и мессенджера.

Отмечается, что "Мобильное предприятие" можно использовать в любой отрасли. "Мы стремимся помочь малому бизнесу, предлагая ему доступные IT-решения, которые раньше могли себе позволить лишь крупные компании", отметил Арташес Сивков, вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом».

Напомним, в начале февраля «Билайн» отказался от большинства тарифов с безлимитным интернетом. Изменения коснутся только новых абонентов. О планах ограничить интернет-трафик оператор сообщал в конце прошлого года.