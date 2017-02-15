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15.02.17 / 16:55 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Brent стоит на бирже $55,6 за баррель

Подешевела на 0,6%

нефть добычаНефть марки Brent стоит на Межконтинентальной бирже ICE $55,6 за баррель. По фиксингу на 16:30 по московскому времени в среду Brent потеряла 0,6%.

На то же время WTI стоит $52,9 за бочку. Она также потеряла 0,6%.

Нефть марки Brent дешевеет в среду, констатирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Накануне API опубликовал статистику по запасам нефти. Они выросли, и в среду рынок ждет тех же данных от Минэнерго США. Одновременно с этим спрос на нефть в США падает на протяжении нескольких последних недель.

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