Фонд Ru-Net Богуславского купил долю в I Love Running Family

Ru-Net Леонида Богуславского купил 20% в проекте I Love Running Family. Об этом глава проекта рассказал на своей странице в Facebook в среду.
Фонд приобрел долю в проекте по системе cash-in. Вся сумма, за которою фонд приобрел долю в компании, пойдет в капитал I Love Running Family на ее развитие.
Сумма сделки в настоящий момент не раскрыта. Известно, что сделка уже закрыта.
I Love Running Family включает в себя спортивные школы бега, плавания и другие. Школы проекта действуют в 42 городах России и за рубежом.