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15.02.17 / 16:29 Новости / Общество / Россия и мир

Фонд Ru-Net Богуславского купил долю в I Love Running Family

Фонд приобрел 20%

Фонд Ru-NetRu-Net Леонида Богуславского купил 20% в проекте I Love Running Family. Об этом глава проекта рассказал на своей странице в Facebook в среду.

Фонд приобрел долю в проекте по системе cash-in. Вся сумма, за которою фонд приобрел долю в компании, пойдет в капитал I Love Running Family на ее развитие.

Сумма сделки в настоящий момент не раскрыта. Известно, что сделка уже закрыта.

I Love Running Family включает в себя спортивные школы бега, плавания и другие. Школы проекта действуют в 42 городах России и за рубежом.

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