Фонд Ru-Net Богуславского купил долю в I Love Running Family Фонд приобрел 20%

Ru-Net Леонида Богуславского купил 20% в проекте I Love Running Family. Об этом глава проекта рассказал на своей странице в Facebook в среду.

Фонд приобрел долю в проекте по системе cash-in. Вся сумма, за которою фонд приобрел долю в компании, пойдет в капитал I Love Running Family на ее развитие.

Сумма сделки в настоящий момент не раскрыта. Известно, что сделка уже закрыта.

I Love Running Family включает в себя спортивные школы бега, плавания и другие. Школы проекта действуют в 42 городах России и за рубежом.