«Газпром» и CNPC создадут ПХГ в Китае А "дочка" CNPC может стать одним из подрядчиков строительства Амурского ГПЗ

«Газпром» и китайская CNPC подписали соглашение по созданию подземного газохранилища в Китае. Об этом российская компания сообщила в среду.

В среду прошла встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня. Также компании договорились, что подрядчиком на Амурском ГПЗ может стать China Petroleum Engineering & Construction Corporation. Она может принять участие в строительстве дожимного компрессорного цеха, установке осушек газа и газофракционирования.

Это не первый случай сотрудничества «Газпрома» и CNPC. В 2014 году компании заключили договор по покупке Китаем газа по газопроводу «Сила Сибири». Договор рассчитан на 30 лет. В год Китай получает по нему 38 млрд кубов газа. В 2016 году компании подписали меморандум по газу, касающийся, в том числе, его хранения на территории КНР.