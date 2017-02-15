Продажи гибридов Toyota и Lexus в январе превысили 10 млн Линейка гибридных автомобилей насчитывает 34 модели

В январе 2017 года мировые продажи гибридных автомобилей Toyota и Lexus преодолели рубеж в 10 миллионов единиц. Об этом в японском автоконцерне сообщили в среду.

Линейка Toyota Motor Corporation насчитывает 34 модели с гибридной силовой установкой. Автомобили из этой линейки представлены на рынка более чем в 90 странах по всему миру.

«Когда мы запустили производство Prius, никто даже не знал, что означает слово «гибрид». Первых покупателей модели называли «гиками» и другими подобными прозвищами. Сегодня благодаря Prius гибридные автомобили пользуются огромной популярностью и фактически стали мейнстримом», — заявил Такеши Учиямада, председатель правления компании. Он поблагодарил покупателей авто.

Напомним, 6 февраля в России стартовали продажи гибрида Toyota Prius. Цены на автомобиль, представленный в единственной комплектации «люкс», стартуют с 2 112 000 рублей. В концерне подчеркнули, что модель адаптирована к российским климатическим и дорожным условиям.