IKEA заявила о необходимости допфинансирования при строительстве развязки у ТЦ «Мега Дыбенко» Власти привлекут новых инвесторов

IKEA заявила о необходимости дополнительного финансирования при строительстве развязки в поселке Кудрово у ТЦ «Мега Дыбенко» к 700 млн рублей, которые готова вложить компания. Об этом в среду сообщила руководитель подразделения IKEA Centres Russia Елена Погосова на совещании в правительстве Ленинградской области, передает корреспондент АБН.

Заместитель правительства Ленобласти Михаил Москвин сказал, что инвестором могут стать организации, у которых уже есть разрешение на застройку данной территории. Существующие предприятия власти будут обязывать участвовать в проекте.

Москвин предложил IKEA разработать планировку будущей развязки и до 15 марта обратиться в комитет по градостроительству и архитектуре. В таком случае с 1 июня можно будет проводить совещания с участниками, которые могут стать потенциальными инвесторами. В настоящее время проектом интересуется компания «Биг Бокс» (торговая сеть «Оптоклуб Ряды»).

Отметим, новая развязка в районе Кудрово сможет повысить транспортную доступность ТЦ «Мега-Дыбенко». О желании вложить 700 млрд в проект IKEA заявляла в апреле прошлого года.

Добавим, в 2021 году на границе будущего города Кудрово и Свердловского городского поселения начнется строительство транспортного-пересадочного узла. Он будет примыкать к ТЦ «Мега-Дыбенко» и трассе М-18 «Кола». В проект входят станция метро, автовокзал, перехватывающая парковка и другие объекты.