Индекс холостяка: Неожиданно полегчало

На неделе с 6 февраля по 13 февраля продуктовый набор холостяка подешевел почти на 21 рубль. Его итоговая стоимость составила 2452,75 рублей.

Напомним, неделей ранее стоимость корзины составляла 2473,49 рублей. Тогда она подорожала более чем на 32 рубля.

Грандиозное падение индекса в цене обеспечили огурцы. Они потеряли в цене 19,2 рублей и стали стоить более 146 рублей за 1 кг (по сравнению с 165,61 рублей на прошлой неделе). Их движение не смогли остановить ни помидоры (подорожали на 7,85 рублей почти но 140 рублей за 1 кг), ни обычно стабильные одноразовые станки (набрали дополнительные 3,72 рубля и почти достигли отметки в 140 рублей).

В унисон с огурцами выступили яблоки (потеря 7,45 рублей с 1 кг) и гречка (потеря в цене 3,67 рублей за упаковку). Стабильность на прошедшей неделе проявили батон, майонез, пельмени и водка.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Каждую неделю мы мониторим цены в шести сетевых магазинах и определяем стоимость товарной корзины неженатого мужчины.