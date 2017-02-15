«Контейнерный терминал Санкт-Петербург» в 2,3 раза увеличил финансирование программы развития

В 2016 году на реализацию программы развития ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» направлено около 1,5 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает показатель 2015 года. Об этом в компании сообщили в среду.
Большая часть средств была потрачена на закупку перегрузочной техники, расширение производственног
На расширение системы видеонаблюдения и развитие IT-инфраструктур
Напомним, ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» – современный комплекс по перевалке контейнеров на территории четвертого грузового района Большого порта Петербурга. В прошлом году контейнерооборот компании составил 557,8 тыс. TEU.