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15.02.17 / 13:41 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Контейнерный терминал Санкт-Петербург» в 2,3 раза увеличил финансирование программы развития

Больше всего потратили на приобретение нового оборудования

Северо-Запад контейнерный терминал

Фото: g2.delfi.ee

В 2016 году на реализацию программы развития ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» направлено около 1,5 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает показатель 2015 года. Об этом в компании сообщили в среду.

Большая часть средств была потрачена на закупку перегрузочной техники, расширение производственного автопарка и модернизацию технологического оснащения терминала. В частности, компания закупила портовые краны и тягачи, а технику оснастила лазерными датчиками, позволяющими избежать столкновений в процессе работы.

На расширение системы видеонаблюдения и развитие IT-инфраструктуры было направлено 14,4 млн рублей. Отмечается, что инвестиции позволили нарастить производственную мощность терминала.

Напомним, ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» – современный комплекс по перевалке контейнеров на территории четвертого грузового района Большого порта Петербурга. В прошлом году контейнерооборот компании составил 557,8 тыс. TEU.

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