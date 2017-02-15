Объем кредитов Сбербанка малому и среднему бизнесу в 2016 году превысил 900 млрд Ожидается, что в 2017 году спрос на кредиты вырастет

Объём кредитов, которые Сбербанк в 2016 году выдал малому и среднему бизнесу, превысил 900 млрд рублей. Об этом в банке сообщили в среду.

В 2015 году банк выдал бизнесу кредитов на сумму 633 млрд рублей. «Малые и средние предприниматели — ключевая категория наших клиентов», — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. Он добавил, что во второй половине 2016 года спрос на кредиты со стороны предпринимателей вырос.

По словам Попова, в Сбербанке ожидают, что в 2017 году эта тенденция сохранится. Он напомнил, что банк готов предоставлять бизнесу полный комплекс услуг.

Добавим, Сбербанк — крупнейший банк России. Как сообщили в банке 7 февраля, чистая прибыль организации за январь выросла в два раза, до 57,9 млрд рублей — против прибыли в 28,3 млрд рублей годом ранее. Чистый процентный доход вырос на 12,5% и составил 95,9 млрд рублей. В Сбербанке это объяснили снижением процентных ставок по привлеченным вкладам.