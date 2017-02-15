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15.02.17 / 18:24 Новости / Петербург и Ленобласть

Администрация Фрунзенского района Петербурга потратит 39,3 млн рублей на уборку территорий

Всего планируется очистить 2,181 млн кв. м

уборка снега, фото с сайта www.inpic.ruАдминистрация Фрунзенского района Петербурга намерена потратит более 39,3 млн рублей на уборку территорий. Информацию об этом разместили на портале госуслуг в среду.

Общая площадь, которую предстоит убрать исполнителю, составляет 2,181 млн кв. м. Дороже всего обойдется уборка газонов в летний период — в 10,526 млн рублей. В общую сумму контракта также входят затраты на моющие средства и инструменты.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 10 марта. В этот же день планируется вскрыть конверты с заявками.  Рассмотрение заявок ожидается 17 марта.

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