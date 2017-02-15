В Ленобласти у токаря при обыске изъяли 462 патрона времен ВОВ А у его «коллеги» - винтовки, пистолет и другое огнестрельное оружие

В Ленинградской области в селе Отрадное сотрудники полиции изъяли 462 патрона времен Великой Отечественной войны. Об этом в МВД по Ленобласти рассказали в среду.

Обыски провели у 56-летнего токаря и 45-летнего слесаря-монтажника. Патроны нашли у перового, у второго – две винтовки, два пистолета, а также другие части огнестрельного оружия.

В полиции предполагает, что мужчины знакомы и являются «черными копателями». В дальнейшем ведомство может возбудить уголовное дело.

Напомним, на этой неделе в Петербурге нашли боеприпас. Это был учебный танковый снаряд. Специалисты ОМОН Росгвардии заявили, что он безопасен. Полиция забрала его, чтобы уничтожить.