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15.02.17 / 17:48 Новости / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти у токаря при обыске изъяли 462 патрона времен ВОВ

А у его «коллеги» - винтовки, пистолет и другое огнестрельное оружие

Ленобласть патроны ВОВВ Ленинградской области в селе Отрадное сотрудники полиции изъяли 462 патрона времен Великой Отечественной войны. Об этом в МВД по Ленобласти рассказали в среду.

Обыски провели у 56-летнего токаря и 45-летнего слесаря-монтажника. Патроны нашли у перового, у второго – две винтовки, два пистолета, а также другие части огнестрельного оружия.

В полиции предполагает, что мужчины знакомы и являются «черными копателями». В дальнейшем ведомство может возбудить уголовное дело.

Напомним, на этой неделе в Петербурге нашли боеприпас. Это был учебный танковый снаряд. Специалисты ОМОН Росгвардии заявили, что он безопасен. Полиция забрала его, чтобы уничтожить.

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