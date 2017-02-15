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15.02.17 / 12:52 Новости / Общество / Россия и мир

Mail.Ru запустила платформу для промышленного интернета вещей

Tarantool IIoT

Фото: vedomosti.ru

Фото: vedomosti.ru

Mail.Ru Group представила программную платформу Tarantool IIoT. О запуске платформы в компании рассказали в среду.

Tarantool поможет собирать данные с множества датчиков, которые расположены на производственных площадках, в транспорте и на сельхоз полях. Платформа способна осуществлять передачу данных в дата-центры самым надежным способом, даже если для приема используются самые недорогие устройства.

В Mail.Ru Group рассказали, что Tarantool может применяться, например, для сбора и анализа данных заводов. Такие данные помогут оценить техническое состояние машин, предсказать поломки и таким образом уменьшить риск финансовых потерь. Согласно тестированию компании, платформа может осуществлять миллион транзакций в секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера. Системой уже пользуются «ВымпелКом»,Yota, Badoo, Avito, QIWI и Wallarm.

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