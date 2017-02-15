Спикер ЗС Петербурга не опасается «предательства» в Мариинском дворце Хотя там есть дискуссии

Спикер ЗакСобрания Петербурга не опасается того, что среди депутатов окажутся «перебежчики»и «предатели», в том числе — его личные. Об этом он сказал в среду в ответ на вопрос АБН о заявлениях экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и ситуации в городском парламенте.

«У нас в ЗакСобрании предателей нет и, убежден, не будет. У нас в ЗакСобрании разные точки зрения, дискуссии, споры, еще что-то. Но это искренние люди и те, которые своей жизнью, своим характером, своей силой и делами заслужили быть избранными», — сказал Макаров.

Он подчеркнул, что лично равноудален от всех фракций.

«Решения принимает большинство Законодательного Собрания. Нравится, не нравится, что избрали такой состав, кому-то это симпатично, кому-то нет. Но если мы говорим, что живем в демократическом обществе, мы должны принимать то, что принимает большинство», — подчеркнул спикер.

«Когда говорят, что есть у меня друзья товарищи или нет, то в силу моей работы и должности, положения, я должен соблюдать дистанцию. Но у меня есть товарищи и друзья, в том числе и из других фракций. И я этими людьми горжусь и дорожу, и уверен, что со мной это будет на долгие годы», — сказал Макаров.

Отметим, в среду ЗакСобрание делегировало представителей в координационный совет по местному самоуправлению. В него вошли 23 «единоросса». При этом «простовец» Максим Резник выразил недоумение в связи с этим. Он напомнил, что когда Смольный отказывался включать депутатов в состав совета, против этого выступала в том числе и оппозиция.

Напомним, накануне опубликовано интервью экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который получил гражданство Украины. В нем он сравнил Россию с Третьим Рейхом, раскритиковал роль федерального парламента и назвал фактическое вхождение Крыма в состав РФ аннексией. Ранее депутат состоял во фракции КПРФ, а его супруга Мария Максакова — в «Единой России». На словах они поддерживали основные решения правительства в области внешней политики.