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15.02.17 / 15:17 Новости / Россия и мир

Hyundai запустил массовое производство Solaris в Петербурге

До этого готовили конвейер и адаптировали автомобиль под Россию

Массовое производство Solaris«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» запустил массовое производство Solaris в Петербурге. Об этом в компании сообщили в среду.

Ранее для этого подготовили контейнер, а также адаптировали автомобиль под российские условия. В 2016 году Hyundai модернизировала производственные цеха, установили и настроили оборудование.

Новый Solaris начали разрабатывать в Корее в 2014 году. За дизайн отвечал главный дизайнер компании Питер Шрайер. К концу 2015 года первый прототип прошел испытания. Их устроили вокруг Ладожского озера.

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