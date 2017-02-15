Hyundai запустил массовое производство Solaris в Петербурге До этого готовили конвейер и адаптировали автомобиль под Россию

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» запустил массовое производство Solaris в Петербурге. Об этом в компании сообщили в среду.

Ранее для этого подготовили контейнер, а также адаптировали автомобиль под российские условия. В 2016 году Hyundai модернизировала производственные цеха, установили и настроили оборудование.

Новый Solaris начали разрабатывать в Корее в 2014 году. За дизайн отвечал главный дизайнер компании Питер Шрайер. К концу 2015 года первый прототип прошел испытания. Их устроили вокруг Ладожского озера.