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15.02.17 / 13:07 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В «Мегу Дыбенко» в Петербурге будет ходить больше общественного транспорта

После августа

В ТЦ «Мега Дыбенко» в Петербурге будет ходить больше общественного транспорта. Об этом в среду сообщили на совещании по развитию объектов компании IKEA в Ленинградской области, передает корреспондент АБН.

Кроме того, изменится расположение существующих остановок возле торгового центра и «Мега-парка». Окончательное решение по увеличению потока общественного транспорта власти примут не раньше августа.

Отметим, в 2021 году на границе Кудрово и Свердловского городского поселения планируется начать строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Стоимость проекта оценивают в 7 млрд рублей.

ТПУ будет примыкать к автодороге М-18 «Кола» и гипермаркету «Мега-Икеа». Узел будет включать вестибюль станции метро, автовокзал с 15 перронами, перехватывающую парковку и три открытые автостоянки.

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