Минпромторг предложил направить 760 млн рублей на субсидирование экспорта российских товаров Для компенсации части затрат на получение сертификатов на экспорт

Минпромторг предложил направить на субсидирование экспорта продукции из России 760 млн рублей. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин в среду.

«В настоящий момент для того, чтобы выйти на внешние рынки, наши экспортеры должны получать подтверждение качества своей продукции, используя аккредитованные на соответствующих рынках. Это очень затратно — стоимость сертификатов соответствия, испытаний может быть в 3-4 раза выше, от $300 до $10 тыс.», — отметил заместитель главы Минпромторга.

Напомним, ранее Минпромторг предлагал предоставить субсидию в размере 370 млн рублей Российскому экспортному центру. Эти средства, отмечали в ведомстве, должны пойти на создание и продвижение экспортного бренда «Сделано в России». Последний, как считают в ведомстве, позволит повысить узнаваемость продукции российского производства.