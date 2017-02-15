Минпромторг предложил направить 760 млн рублей на субсидирование экспорта российских товаров

Минпромторг предложил направить на субсидирование экспорта продукции из России 760 млн рублей. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин в среду.
«В настоящий момент для того, чтобы выйти на внешние рынки, наши экспортеры должны получать подтверждение качества своей продукции, используя аккредитованные на соответствующих рынках. Это очень затратно — стоимость сертификатов соответствия, испытаний может быть в 3-4 раза выше, от $300 до $10 тыс.», — отметил заместитель главы Минпромторга.
Напомним, ранее Минпромторг предлагал предоставить субсидию в размере 370 млн рублей Российскому экспортному центру. Эти средства, отмечали в ведомстве, должны пойти на создание и продвижение экспортного бренда «Сделано в России». Последний, как считают в ведомстве, позволит повысить узнаваемость продукции российского производства.