В Минвостокразвития прокомментировали претензии Счетной палаты Риски, связанные со стоимостью и эксплуатацией строящихся объектов, министерство возлагает на инвесторов

В Минвостокразвития прокомментировали заявления Счетной палаты о нарушениях, выявленных в ходе проверки государственной поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Соответствующее заявление министерство предоставило АБН в среду.

«По данному механизму финансирования все риски удорожания стоимости строительства объектов инфраструктуры, затраты по его содержанию и эксплуатации возложены на инвесторов», — заявил временно исполняющий обязанности директора Департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития Демис Эминов. Он уточнил, что средства будут возвращены в федеральный бюджет, если инвесторы не исполнят свои обязательства.

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При этом 355 млн рублей, не использованные в прошлом году, направят на инвестиционные проекты Байкальского региона в 2017 году. «Минвостокразвития России не является администратором указанных средств», — уточнили в министерстве.

Три инвестора получили субсидии, превышающие лимиты бюджетных обязательств на 7,35 млрд рублей, из-за сроков соглашений. Федеральный бюджет на 2015 год был утвержден в однолетнем формате, тогда как соглашения были заключены на два, три и более лет. «Данная ситуация в очередной раз подтверждает, необходимость полноценного законодательного закрепления возможности заключения долгосрочных соглашений, обеспечивающих баланс интересов государства и инвесторов», — прокомментировал Эминов. Также в министерстве пояснили, что 42 млн рублей, которые, по мнению аудиторов, была потрачена на цели, не указанные в соглашениях, является возмещением понесенных инвестором расходов на подготовку проектно-сметной документации для строительства объекта инфраструктуры.

Эминов добавил, что что те проекты, которые в настоящий момент субсидирует правительство — это объекты в высокой степени готовности. Однако долгое время их не реализовали из-за тарифов на энергию, слабой обеспеченности инфраструктурой и дотационности.

Напомним, ранее Счетная палата заявила о намерении сообщить о выявленных нарушениях в правительство и Генпрокуратуру. Аудиторы сообщили, что они опасаются нерезультативного использования средств федерального бюджета. В частности, могут быть построены объекты инфраструктуры, которые не будут эксплуатировать. Министерству рекомендовали усилить контроль за реализацией программы.