В Москве к 2019 году появятся 500 пунктов велопроката И пять тысяч велосипедов

В Москве к 2019 году появятся 500 пунктов велопроката и пять тысяч велосипедов. Об этом в среду сообщает столичный Департамент по конкурентной политике.

Для определения подрядчика будет объявлен открытый конкурс. В ближайшие три года в столице будет ежегодно добавляться по 50 станций и по 500 велосипедов. На эти цели Москва ежегодно будет выделять около 200 млн рублей.

«Запланированная закупка позволит расширить сеть городского велопроката, создав таким образом качественную альтернативу автомобилю и общественному транспорту в Москве», — сказал заместитель руководителя ЦОДД Артур Шахбазян. Отмечается, что в прошлом году велопрокатом в Москве воспользовались 1,6 млн горожан. Это в 15 раз больше, чем в 2014 году.

Добавим, в настоящее время в Москве работают 330 пунктов проката. Для москвичей доступны около 3,1 тыс. велосипедов. В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в 2016 году количество горожан, которые пользуются велопрокатом постоянно и берут велосипеды, увеличилось в девять раз.