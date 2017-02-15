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15.02.17 / 16:43 Новости / Россия и мир

Nissan начинает продажи Qashqai 2017 года выпуска

В линейку добавили новую спецификацию Quantum Edition

Завод-Nissan-фото-с-официального-сайта nissanАвтомобильный концерн Nissan начал продажи автомобилей Nissan Qashqai 2017 года выпуска. Об этом в компании объявили в среду.

Сообщается, что автомобили уже доступны к заказу. Все автомобили укомплектованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС», антенной «Акулий плавник». Кроме того, линейка пополнилась новой спецификацией Quantum Edition. Цены на новую специальную версию авто стартуют с 1 488 000 рублей. Quantum Edition будет представлена в двух комплектациях, QE и QE+.

Добавим, в начале января стало известно, что прибыль концерна по итогам девяти месяцев 2016 финансового года сократилась на 8,5% год к году. Размер чистой прибыли составил 414,2 млрд йен ($3,69 млрд). Выручка компании упала на 7,6% до 8,264 трлн йен. Операционная прибыль составила 590,2 млрд йен ($5,25 млрд).

 

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