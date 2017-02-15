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15.02.17 / 15:57 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Никакого объединения РГБ и РНБ нет – Минкульт

Ведомство такого решения не принимало

РГБ и РНБОбъединение Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки в настоящий момент не начато. Об этом в среду заявили в Минкульте.

Ведомство подчеркнуло, что библиотеки сами инициировали процесс поэтапного объединения неких усилий. Это должно привести к оптимизации электронных библиотек и комплектации книжных фондов. В Минкульте сказали, что информация о присоединении РНБ к РГБ и сокращении 400 сотрудников РНБ является ложью.

Отметим, представитель ведомства комментировала обращение депутатов петербургского ЗакСа. Они требовали остановить процесс объединения РНБ и РГБ. В Минкульте им ответили, что «невозможно остановить то, что никогда не начиналось».

Ранее глава комиссии по культуре ЗакСа Максим Резник заявил, что его смущает молчание исполнительной власти по поводу объединения библиотек. Официально об этом решении исполнительная власть не заявляла. О судьбе учреждений должно высказаться правительство.

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