Смольный сформировал комиссию по отбору членов общественной палаты Ее возглавил вице-губернатор Кириллов

В администрации Петербурга сформировали комиссию по предварительному рассмотрению кандидатов в члены общественной палаты Петербурга. Положения о процедуре утверждения губернаторской трети палаты в среду опубликовали на сайте Смольного.

Комиссию возглавил вице-губернатор Александр Говорунов. Его зампредом стал вице-губернатор Владимир Кириллов. Также в состав комиссии вошли председатели восьми комитетов: Рената Абдулина (комитет по молодежной политике), Павел Белов (комитет по физической культуре), Жанна Воробева (комитет по образованию), Валерий Колабуитн (комитет по здравоохранению), Андрей Максимов (комитет по науке и высшей школе), Александр Ржаненков (комитет по соцполитике), Константин Сухенко (комитет по культуре) и Дмитрий Чернейко (комитет по труду и занятости).

Прием предложений по кандидатам от общественных объединений Смольный начнет через три дня после того, как ЗакС инициирует процедуру формирования состава общественной палаты. Вероятно, депутаты сделают это на следующем заседании, так как оно будет последним в этом месяце. По закону парламент должен инициировать процедуру не позднее 1 марта 2017 года.

Напомним, ранее депутаты ЗакСа возложили контроль за формированием состава палаты на комитет по законодательству. Законодательное собрание Петербурга и Смольный отберут по одной трети членов обновленного органа. Последнюю треть сформируют отобранные ранее члены.

Новый закон об Общественной палате действует в Петербурге с 1 января. Он был принят в конце прошлого года.