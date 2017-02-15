Сеть «Оптоклуб Ряды» может построить дорогу в Кудрово Пока идут переговоры

Компания «Биг Бокс» (в нее входит сеть «Оптоклуб Ряды») может построить дорогу в районе поселка Кудрово Ленинградской области. Об этом в среду АБН сообщила генеральный директор «Оптоклуб Ритейл» Елена Стрельцова.

«Биг Бокс» рассматривает возможность финансирования строительства дорожной развязки возле ТЦ «Мега Дыбенко». Пока переговоры в местными властями находятся в стадии переговоров.

«Компания действительно обсуждает с правительством Ленобласти возможность ведения этого объекта – развязки. Недалеко строятся третьи «Оптоклуб Ряды» на Колтушском шоссе, и дополнительный съезд-выезд для клиентов был бы желателен. Но будет ли компания в этом участвовать и условия участия пока обсуждаются», — рассказала Стрельцова.

Отметим, за строительство дорожной развязки возле Кудрово выступает IKEA. Компания готова инвестировать 700 млрд рублей в дорогу, которая повысить транспортную доступность ТЦ «Мега Дыбенко».

В то же время IKEA заявляет, что этих средств не хватит на полноценное строительство. Власти Ленобласти заявили, что новыми инвесторами станут уже существующие в этом районе предприятия и те организации, которые планируют ее застройку.