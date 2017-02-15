Петербург в 2016 году стал вторым по посещаемости городом России Его обогнала Москва

Петербург в 2016 году стал вторым по посещаемости у туристов городом России. Об этом в среду сообщили в агентстве «ТурСтат».

Петербург посетили 6,9 мне человек. Из них иностранцев – 2,8 млн человек. Северную столицу обогнала Москва – 12,5 млн человек. Третьим городом-лидером стал Сочи, который по численности турпотока догоняет Петербург – 6,5 млн человек.

Наиболее популярным направлением для внутренних путешествий среди россиян стал Краснодарский край. Туда приехали почти 16 млн туристов. Следом идут Московская область и Крым.

Лидерами выездного туризма в этом году стали Грузия, Таиланд и Абхазия. Самые высокие темпы роста показали Тунис, Марокко, Кипр и Куба.

Напомним, в 2015 году в Петербург приехали 6,5 млн человек. Однако иностранных туристов тогда было больше – 2,9 млн человек. В комитете по туризму объяснили, что «Пулково» сократил число прямых рейсов из-за рубежа. В прошлом году Смольный отчитался о рекордном количестве туристов из Китая.