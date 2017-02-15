Все новости

15.02.17 / 16:37 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Директор РНБ прокомментировал обращение ЗакСа

А слияние с РГБ Вислый отрицает

РНБ ЗакСДиректор Российской национальной библиотеки Александр Вислый прокомментировал обращение депутатов Законодательного собрания Петербурга о слиянии Российской национальной и Российской государственной библиотек. Об этом Вислый рассказал АБН в среду.

«Очень хорошо, что ЗакС наконец вспомнил о существовании РНБ, которая работает на благо Петербурга», — сказал Александр Вислый. Он пояснил, что городская власть, в том числе и законодательная, не уделяет должного внимания РНБ из-за федерального статуса организации.

Также Александр Вислый заявил, что слияние Российской национальной библиотеки с Российской государственной библиотекой не обсуждается. «Разговор идет о том, что нужно объединить электронные ресурсы двух крупнейших библиотек. Это нужно не то что сегодня сделать, этим надо было заняться еще вчера», — отметил собеседник АБН.

Напомним, в среду петербургский ЗакС решил обратиться к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой остановить объединение РНБ и РГБ. В Минкульте на это ответили, что никакого объединения библиотек нет, что борьба с этим процессом – это «борьба с ветряными мельницами».

В январе стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017