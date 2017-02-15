Русский музей устроит в Летнем саду праздник «Сударыня Масленица» С играми и творческими мастерскими

Русский музей 26 февраля устроит в Летнем саду праздник «Сударыня Масленица». Об этом в музее сообщили в среду.

Праздник пройдет с 12:00 до 16:00. В программе праздника — традиционные игры, состязания и забавы («Беличьи бега», «Рогаточный тир», «Бобслей на ватрушках» и другие), театрализованные и музыкальные представления ведущих артистов театра «Буфф» и «Мюзик-Холл». Для детей будут работать творческие мастерские. На аллее Летнего сада можно будет купить сувениры и традиционные угощения.

Стоимость входного билета — 100 рублей. Льготного – 50 рублей (для пенсионеров, школьников, студентов). Семейный билет для двух-пяти человек стоит 200 рублей.

Также в этом году в Петербурге на Пионерской площади пройдет фестиваль «Петербургская Масленица». В выходной день 23 февраля масленицу откроют на Московской площади. А Государственный музей истории религии устроит детскую программу «Масленичный бум». В музее семьи Бенуа в Стрельне пройдет мероприятие «Традиции зимних праздников в русских семьях».