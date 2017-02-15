Счетная палата выявила нарушения при проверке инвестпроектов на Дальнем Востоке Аудиторы призвали тщательнее планировать расходы

Счетная палата сообщит в правительство и генпрокуратуру о нарушениях, выявленных в ходе проверки государственной поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в среду аудитор Юрий Росляк.

Палата отчиталась о результатах «Проверки результативности в 2015—2016 годах мер государственной поддержки инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа». Отмечается, что пока господдержка осуществляется только в виде выделения субсидий инвесторам.

Росляк отметил, что аудиторы опасаются нерезультативного использования средств федерального бюджета. В частности, могут быть построены неэксплатируемые объекты инфраструктуры.

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Счетная палата выявила нарушения бюджетного законодательства. Трем инвесторам выделили субсидии, превышающие лимиты бюджетных обязательств на 7,35 млрд рублей. Еще два инвестора, получившие субсидии на сумму 43 млн рублей, использовали средства на цели, не определенные с соглашениях.

По результатам проверки аудиторы рекомендовали Минвостокразвития усилить контроль за реализацией программы. Отчет о результатах проверки будет направлен в палаты Федерального Собрания. Кроме того, будут направлены письмо в правительство, представление в Минвостокразвития и обращение в генеральную прокуратуру.

Напомним, в январе Госдума рекомендовала правительству как можно скорее внести законопроект об ускоренном социально-экономическом развитии Дальнего Востока. На пленарном заседании было принято соответствующее постановление. Авторы призвали определить меры бюджетной, инвестиционной и налоговой политики в регионе, которые помогли бы предпринимателям.