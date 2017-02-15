Главу штаба Навального в Петербурге исключили из оргкомитета по Исаакию Но она уверена, что не делала ничего плохого

Координатора штаба Алексея Навального в Петербурге Полину Костылеву исключили из оргкомитета защитников Исаакиевского собора. Об этом Костылева сообщила АБН в среду.

«Узнала я об этом после того, как не смогла попасть на собрание оргкомитета. Меня туда просто не пустили. Об исключении мне сказал Андрей Пивоваров, который также входит в оргкомитет. Никакого официального оповещения я не получала», — сказал Костылева.

Он добавила, что о собрании оргкомитета в среду узнала случайно. Оно проходило в ЗакСе. Придя на место, Костылева обнаружила, что на нее не выписан пропуск. «Я звонила депутатам Максиму Резнику, Борису Вишневскому и Алексею Ковалеву. Но они сбросили вызовы. Это меня возмутило больше всего, наверное. Если меня исключили, то почему никто из этих троих мужчин не спустился и лично мне об этом не сказал?», — заметила собеседница АБН.

Полина Костылева предположила, что ситуация связана с тем, что она и активист Федор Горожанко запустили в социальных сетях свои сообщества в защиту Исаакиевского собора. «Но я ведь не делала ничего плохого. Да, у оргкомитета одно сообщество, у нас – другое. Но они разные. Мы сделали аналитику, наши аудитории пересекаются лишь на 15%. Это значит, что вместе мы можем охватить больше людей. В сообществах оргкомитета больше сидит так называемая «политота», у нас – обычные граждане», — сказала координатор петербургского штаба Алексея Навального. Она добавила, что в ближайшее время направит в оргкомитет официальную просьбу прокомментировать ситуацию.

Борьбу за Исаакий Костылева и ее соратники бросать не будут. «Для нас главное – отстоять собор. Мы тут действуем не как политики, а как обычные горожане. Создавать альтернативное движение в защиту Исаакиевского собора мы не будем. Самое главное – это объединить людей», — подытожила она.

Напомним, в Петербурге с начала года прошло три массовых акции протеста против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Все они проводились в формате встречи депутатов с избирателями. Теперь в таком виде протестовать в Петербурге нельзя. ЗакС запретил своим депутатам проводить несогласованные встречи с горожанами.