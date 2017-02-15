Телеканал «Санкт-Петербург» получит дополнительные деньги на свое развитие Будет дополнительный набор в штат

Об этом АБН в среду рассказал председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

«Любое развитие канала предусматривает финансовые затраты. После того, как будет представлен план развития и план хозяйственно-финансовой деятельности, мы будем думать насчет привлечения дополнительных средств, в том числе внебюджетных», — отметил Сергей Серезлеев.

Председатель комитета по печати добавил, что в связи с получением 21-й кнопки телеканал будет расширять штат.

«Будет дополнительный набор, который даст возможность получить новые квалифицированные кадры. Сейчас руководство канала осуществляет инвентаризацию и мониторинг существующих программ, мы отказывается от аутсорсинга, переходим на свой продукты. Свое производство, как вы понимаете, всегда более качественное, но более затратное. Поэтому нужны деньги и люди», — сказал Серезлеев.

Напомним, в среду Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию признала телеканал «Санкт-Петербург» «обязательным общедоступным каналом». Таким образом он получил 21-ю кнопку в телевизоре. На нее также претендовал петербургский телеканал Life78