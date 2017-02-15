Телеканал «Санкт-Петербург» стал новым обязательным общедоступным телеканалом Получил 21-ю кнопку

Телеканал «Санкт-Петербург» стал новым обязательным общедоступным телеканалом в Северной столице. Заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию состоялось в среду.

Телеканал «Санкт-Петербург» получил 21-ю кнопку в телевизоре. На нее также претендовал «LIFE78».

Отметим, новым каналом такого рода мог стать тот, у которого не менее 75% программ – это программы собственного производства. Трансляция должна охватывать зону, где живет не менее 50% населения региона.

Предложить 21-ю кнопку региональному ТВ в прошлом году решил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский. Учредитель этого телеканала – Смольный.