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15.02.17 / 13:24 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Телеканал «Санкт-Петербург» стал новым обязательным общедоступным телеканалом

Получил 21-ю кнопку

телеканал "Санкт-Петербург"

Фото АБН

Телеканал «Санкт-Петербург» стал новым обязательным общедоступным телеканалом в Северной столице. Заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию состоялось в среду.

Телеканал «Санкт-Петербург» получил 21-ю кнопку в телевизоре. На нее также претендовал «LIFE78».

Отметим, новым каналом такого рода мог стать тот, у которого не менее 75% программ – это программы собственного производства. Трансляция должна охватывать зону, где живет не менее 50% населения региона.

Предложить 21-ю кнопку региональному ТВ в прошлом году решил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский. Учредитель этого телеканала – Смольный.

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