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15.02.17 / 18:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Источник: Фокет может присоединиться к «Зениту» летом

Сделку оценивают в 5 млн евро

Томас Фокет

Фото alchetron.com

Защитник бельгийского клуба «Гент» Томас Фокет может присоединиться к «Зениту» этим летом. Об этом АБН рассказал в среду источник, близкий к трансферному отделу петербуржцев.

Сумму сделки стороны оценивают в 5 млн евро. Бельгиец заменит в «Зените» своего соотечественника Николаса Ломбертса, отметил источник. На футболиста претендует ряд английских и французских клубов, включая ливерпульский «Эвертон».

Отметим, футболист выступал за бельгийские команды «Гент» и «Остенде». Фокет является обладателем золотых медалей чемпионата страны, а также Суперкубка Бельгии. За сборные Бельгии разных возрастов в общей сложности футболист сыграл всего 24 матча.

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